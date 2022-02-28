Осуждены трое участников беспорядков в Кордайском районе

Одного из мужчин осудили за участие в массовых беспорядках по ст. 272, ч. 2 УК и совершение кражи по ст. 188, ч. 4, п. 3 УК. Другого – за участие в массовых беспорядках по ст. 272, ч. 2 УК, грабеж по ст. 191, ч. 2, п. 1, 3 УК, разбойное нападение по ст. 192, ч. 4, п. 2 УК, умышленное незаконное пересечение государственной границы Казахстана по ст. 392, ч. 1 УК. Третьего – за участие в массовых беспорядках по ст. 272, ч. 2 УК, убийство по ст. 99, ч. 2, п.п. 6, 11, 15 УК и покушение на убийство двух и более лиц по ст. 24, ч. 3 – 99, ч. 2, п.п.1, 6, 11, 15 УК.

Все трое долгое время находились в розыске.

Суд установил, что 7-8 февраля 2020 года на территории сел Масанчи, Булар батыра и Аухатты Кордайского района произошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Причиной к началу событий послужили ранее произошедшие инциденты между жителями сел на бытовой почве.

В результате в ночь с 7 на 8 февраля 2020 года были убиты 10 человек, различные телесные повреждения получили 140 гражданских лиц и 20 сотрудников правоохранительных органов, погромлено 99 объектов недвижимости, подожжено 65 домов, повреждено 48 движимых объектов и сожжено 65 машин.

Вина троих подсудимых была доказана. Сампарбаев получил шесть лет лишения свободы, Минимтаев – 11 лет, Ауелову суд переквалифицировал одну статью обвинения с покушения на убийство двух или более лиц на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорил к 18 годам заключения. Также разрешены гражданские иски потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.