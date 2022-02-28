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22:29 28.02.2022

Российская и украинская делегации определили ряд приоритетных тем

Украина Фото: скриншот
Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Zakon.kz.

По словам Подоляка, между делегатами наметились определенные решения. Но стороны уезжают в свои столицы для консультаций перед новым раундом.

Ранее сообщалось, что представители России и Украины провели переговоры в Беларуси.

Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Украинскую сторону представили замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Елена Беляева
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