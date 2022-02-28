Газификация Нур-Султана: малообеспеченным увеличат соцпомощь на подключение

В столице продолжаем работы по газификации частного сектора. На данный момент полностью газифицировали два района – Алматы и Сарыарка. Для этого построили более 680 км газораспределительных сетей, сети подвели к девяти жилым массивам. По оставшимся двум районам также поэтапно проведем работы, – сказал аким.

Кульгинов отметил, что газификация позволит значительно улучшить экологию города.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Как вы сами видите, в моменты резкого понижения температуры, из-за частного сектора, где дома топят углем, в городе наблюдается смог. Для значительного улучшения экологии города необходимо, чтобы весь частный сектор перешел на газ. На данный момент уже почти три тысячи семей перешли на газ. Это означает, что уже столько семей не топят дома углем. А это в среднем не менее 40 тыс. тонн угля. Каждый день подключаем все больше домов к газу. Кроме того, все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 мы также перевели на газ, – написал Кульгинов.

Отдельно он уточнил, что с момента старта газификации внедрен механизм оказания соцпомощи малообеспеченным семьям по переводу домов с угля на газ.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Если ранее данным категориям выделялась денежная помощь в размере 90 МРП – это более 260 тыс. тенге, то теперь планируем увеличить размер данной соцпомощи до 130 МРП – почти 400 тыс. тенге. Данную инициативу уже в скором времени мы вынесем на рассмотрение городского маслихата. Ход газификации города находится на контроле у главы государства, – отметил Кульгинов.