Диетолог рассказала, как правильно войти в Великий пост

Как пишет «Мослента», Пост в 2022 году начнется 7 марта. На данный момент жители страны празднуют Масленицу. В эту неделю тем, кто собирается поститься, нужно исключить из рациона белки животного происхождения: мясо, птицу, субпродукты. Допустима рыба и морепродукты, но некоторые убирают из рациона и их.

Во время поста, согласно церковным предписаниям, у человека остается возможность есть углеводы, клетчатку, овощи, фрукты, зелень, белки и жиры растительного происхождения.

Важно делать акцент на растительные жиры, так как жир пролонгирует сытость, – объясняет эксперт.

За жир из растительных продуктов отвечают орехи: грецкие, миндаль, бразильские, кедровые, а также семена: тыквенные, подсолнечника, льна, чиа, конопляные. Можно добавлять их в кашу, крем-супы, бобовые, которые становятся важным продуктом питания. Маш, горох, нут, фасоль и в особенности чечевица являются прекрасным источником растительного белка, добавила эксперт.

Бобейка уточняет, что чечевица — чемпион по содержанию растительного белка, поэтому в рационе постящегося должна быть обязательно.

Кроме того, диетолог рекомендует авокадо, кокос и все производные продукты из кокоса: йогурт, кефир, сливки, молоко кокосовое, стружка. Также разрешается готовить на молоке, делать пудинги с ягодами и фруктами.

Добавить в рацион, по совету специалиста, стоит каши с высоким содержанием белка и жиров — киноа, гречка (обычная и зеленая), льняная каша. В список покупок можно внести и маслины с оливками. Помимо этого, нужно есть квашеные продукты, содержащие клетчатку.

Для поддержания организма можно добавить комплекс витаминов и минералов, резюмировала диетолог.