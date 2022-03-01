Карагандинцы отмечают День благодарности

Под куполом большого шанырака слова признания принимали родители и родственники погибших в январских событиях карагандинцев, представители различных этнокультурных объединений, доноры, полицейские, пожарные, журналисты. Всех их благодарили за самопожертвование, благородность и патриотизм.

Спасибо вам за то, что воспитали доблестных батыров. Они навсегда останутся в истории нашей страны. Сегодня мы выражаем благодарность врачам, медсестрам, санитарам, водителям скорой помощи. Хочется также поблагодарить наших меценатов, благотворительные организации за помощь многодетным семьям, малообеспеченным гражданам. Многие из вас не говорят о своих поступках, но ваши действия вызывают большие эмоции. В последнее время волонтерское движение стало надежной силой. Аким Карагандинской области Женис Касымбек

Аким области также поблагодарил ветеранов труда за то, что они делятся своим жизненным опытом с молодежью.

За то, что они демонстрируют мудрость и наставничество. Особенно хочется отметить труд металлургов, фермеров, предпринимателей, работников бюджетной сферы, которые каждый день вносят свой достойный вклад в дальнейшее развитие нашего региона и страны! Мы вместе преодолеем любые трудности! Женис Касымбек

Фото: акимат Карагандинской области

В этот день в зале Дома Дружбы можно было увидеть родителей погибшего во время январских событий солдата Национальной гвардии Мадияра Кайсарова, который ценой собственной жизни спас своих сослуживцев.

Мой сын был добросовестным, веселым, активным пацаном. Он никогда никому ни в чем не отказывал и всегда помогал людям. Мадияр хотел стать программистом, обучался современным технологиям, 3D, учился играть на гитаре. Мадияра всегда можно было увидеть в наушниках, с которыми он не расставался. Ему нравилось слушать классическую музыку, а еще мой сын любил читать книги. Одним словом, он был разносторонним человеком, – говорит Оразалы Кайсарулы.

Мама Мадияра Кайсарова добавила, что «эта боль не утихнет никогда. Каждый день, когда утром просыпаешься, перед глазами стоит он».

Фото: акимат Карагандинской области

В эпицентре трагических событий также оказались молодые карагандинцы– Айбат Аманов и Адиль Нуркенов. Айбат погиб при исполнении воинского долга. Он посмертно награжден орденом «Айбын» III степени, а Адиль Нуркенов награжден медалью «За воинскую доблесть». Он похоронен в поселке Шахан Карагандинской области. У него остались супруга и маленькая дочь.

Во время мероприятия выступили и доноры-добровольцы. Среди них Екатерина Ряполова, которая помогает пациентам с 18 лет. В общей сложности женщина сдавала кровь более 40 раз.

Обычно люди теряют кровь во время родов, аварий, катастроф. В таких случаях на помощь приходят доноры, готовые спасать жизни тем, кто оказался в беде. Все это делается на безвозмездной основе. Я сдаю кровь каждые три месяца, если бы можно было это делать чаще, то, не раздумывая, пошла бы на этот шаг. Хотелось бы поблагодарить своих родителей за то, то они у меня есть, за то, что помогают и поддерживают меня, – призналась Екатерина.

Еще один неравнодушный житель Караганды – руководитель благотворительного фонда «Отзыв» Александр Корогодов – никогда не остается в стороне по отношению к людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Вместе со своими единомышленниками он совершает добрые дела в поддержку нуждающимся семьям, обеспечивая их продуктами, углем, гигиеническими средствами, лекарствами.

Мне приятно, когда раздаются звонки и люди говорят: «спасибо вам за продукты», или «мы вам благодарны за то, что выздоровели!» От этих слов становится тепло на душе. Такие признания мотивируют меня двигаться дальше. Делать добро – это состояние души и самое любимое хобби! – с гордостью говорит Александр.

Своими традициями в канун Дня благодарности также поделился руководитель чечено-ингушского объединения Увайс Джанаев.

Фото: акимат Карагандинской области

В рамках Дня благодарности мы провели благотворительную акцию, адресатами которой стали многодетные семьи, семьи, оставшиеся без кормильца, дети-сироты. К проведению этой акции подключился Совет матерей, а также Духовное управление мусульман. Любой, кто обращался к нам за помощью, не остался без внимания. Мы старались поддержать всех, обеспечивая их продуктами питания – мукой, сахаром, крупами. Таким образом, мы смогли оказать помощь 225 семьям, проживающим не только в Караганде, но и в городах-спутниках – Сарани, Шахтинске. Акция продолжается. Тем, кто не может приехать к нам, мы делаем доставку на дом. День благодарности – важный праздник с учетом нашего исторического прошлого. Очень важно, чтобы люди в тяжелых ситуациях еще больше сплачивались и находили возможность протягивать друг другу руку помощи, – резюмировал Увайс Джанаев.

Еще много добрых слов прозвучало из уст волонтеров, пожарных журналистов, всех тех, кто всегда находится на передовой.

Этих людей объединяет одна общая цель – сплотиться крепче и заложить надежный фундамент в построении нового Казахстана.