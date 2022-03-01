10:25 01.03.2022
Стрельба в церкви в США: погибли пять человек
Фото: pixabay
Мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви в американском Сакраменто, сообщает Zakon.kz.
Три ребенка были убиты отцом, который затем покончил с собой в церкви... В полиции также подтвердили, что был убит пятый, но неясно, был ли этот человек тоже членом семьи, — отмечено в публикации «РИА Новости».
По данным РБК, все трое детей были младше 15 лет.
Полиция также отметила, что это был случай домашнего насилия.