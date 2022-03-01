Ревизию предвыборной программы проведут в Nur Otan

Исполнительный секретарь Nur Otan отметил, что необходимо усилить партийный контроль. По словам Оралова, ответственность остается одним из главных стратегических приоритетов партии. Особый акцент должен быть сделан на качественное и своевременное исполнение предвыборных обещаний.

В апреле по итогам ревизии исполнения республиканской предвыборной программы предлагается провести расширенное заседание фракции в Мажилисе, где будет заслушан отчет премьер-министра. Далее предлагаем провести аналогичную работу в регионах. Считаю необходимым ввести это в практику на системной основе. Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов

Более того, предлагается закрепить социально чувствительные разделы дорожной карты за каждым членом бюро, а конкретные индикаторы – за членами политических советов партии на всех уровнях. В комплексе данные меры повысят персональную ответственность руководства партии на всех уровнях.

Отметим, в Нур-Султане под председательством президента проходит XXII, внеочередной, съезд партии Nur Otan. В работе съезда принимают участие 399 делегатов, представляющих каждый регион Казахстана.

На повестке два вопроса: