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11:22 01.03.2022

Ревизию предвыборной программы проведут в Nur Otan

Nur Otan Фото: Nur Otan
Исполнительный секретарь Nur Otan Асхат Оралов выступил с предложениями на XXII, внеочередном, съезде партии, передает корреспондент Zakon.kz.

Исполнительный секретарь Nur Otan отметил, что необходимо усилить партийный контроль. По словам Оралова, ответственность остается одним из главных стратегических приоритетов партии. Особый акцент должен быть сделан на качественное и своевременное исполнение предвыборных обещаний. 

В апреле по итогам ревизии исполнения республиканской предвыборной программы предлагается провести расширенное заседание фракции в Мажилисе, где будет заслушан отчет премьер-министра. Далее предлагаем провести аналогичную работу в регионах. Считаю необходимым ввести это в практику на системной основе. Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов

Более того, предлагается закрепить социально чувствительные разделы дорожной карты за каждым членом бюро, а конкретные индикаторы – за членами политических советов партии на всех уровнях. В комплексе данные меры повысят персональную ответственность руководства партии на всех уровнях.

Отметим, в Нур-Султане под председательством президента проходит XXII, внеочередной, съезд партии Nur Otan. В работе съезда принимают участие 399 делегатов, представляющих каждый регион Казахстана. 

На повестке два вопроса: 

  • внесение изменений в состав политического совета партии;

  • модернизация партии Nur Otan. 

Тамила Языкова
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