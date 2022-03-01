Казахстан и Россия создадут филиалы своих вузов – одобрен проект соглашения
Как отмечается, документ принимается:
в интересах долгосрочного сотрудничества и углубления интеграционного взаимодействия в сфере образования;
в целях обеспечения качества образования в филиалах организаций высшего и послевузовского образования РК на территории РФ и филиалах образовательных организаций высшего образования РФ на территории РК.
Перечень образовательных организаций, филиалы которых могут создаваться в РК и РФ, а также перечни профессий, специальностей и направлений подготовки определяются Подкомиссией по сотрудничеству в сфере образования и науки.
Обучающиеся в казахстанском филиале вуза получат документы об образовании в соответствии с казахстанским законодательством, а в российском - в соответствии с российским.
Лицензирование и аккредитация образовательной деятельности филиала осуществляются в соответствии с законодательством государств.
Подписать Соглашение за правительство Казахстана уполномочен министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.