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Законодательство РК
12:17 01.03.2022

Казахстан и Россия создадут филиалы своих вузов – одобрен проект соглашения

создание филиалов вузов в РК и РФ Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство Казахстана постановлением от 23 февраля 2022 года одобрило проект Соглашения с Россией о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, документ принимается:

  1. в интересах долгосрочного сотрудничества и углубления интеграционного взаимодействия в сфере образования;

  2. в целях обеспечения качества образования в филиалах организаций высшего и послевузовского образования РК на территории РФ и филиалах образовательных организаций высшего образования РФ на территории РК.

Перечень образовательных организаций, филиалы которых могут создаваться в РК и РФ, а также перечни профессий, специальностей и направлений подготовки определяются Подкомиссией по сотрудничеству в сфере образования и науки.

Обучающиеся в казахстанском филиале вуза получат документы об образовании в соответствии с казахстанским законодательством, а в российском - в соответствии с российским.

Лицензирование и аккредитация образовательной деятельности филиала осуществляются в соответствии с законодательством государств.

Подписать Соглашение за правительство Казахстана уполномочен министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Лариса Черненко
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