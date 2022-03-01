12:20 01.03.2022
Токаев: Экономика Казахстана должна быть готова к отражению санкционных вызовов
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Касым-Жомарт Токаев на XXII, внеочередном, съезде партии Nur Otan, переименованной в «Аманат», заявил, что экономика Казахстана должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации, передает корреспондент Zakon.
Глава государства сообщил, что провел серию совещаний в Совете безопасности, в ходе которых поставил конкретные задачи перед правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния.
Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации. Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие трудности и вызовы. Их сложность нельзя приуменьшать, но и преувеличивать тоже нельзя. Президент РК Касым-Жомарт Токаев