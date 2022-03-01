Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:20 01.03.2022

Токаев: Экономика Казахстана должна быть готова к отражению санкционных вызовов

тенге Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Касым-Жомарт Токаев на XXII, внеочередном, съезде партии Nur Otan, переименованной в «Аманат», заявил, что экономика Казахстана должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации, передает корреспондент Zakon.

Глава государства сообщил, что провел серию совещаний в Совете безопасности, в ходе которых поставил конкретные задачи перед правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния.

Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации. Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие трудности и вызовы. Их сложность нельзя приуменьшать, но и преувеличивать тоже нельзя. Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Мадина Мамырханова
Ситуация в Украине Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Ситуация в Украине: переговоры в Беларуси, Зеленский просит принять Украину в ЕС
28.02.2022
Курс доллара вырос на торгах на 28,34 тенге
28.02.2022
Переговоры России и Украины: стороны уезжают для консультаций в столицы
28.02.2022
Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран
28.02.2022
Песков рассказал, как Путин относится к введенным против него санкциям
28.02.2022
Главная Топ LIVE Все