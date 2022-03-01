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14:35 01.03.2022

Instagram не планирует создавать приложение для iPad

соцсеть Фото: pixabay
Глава Instagram отказался создавать специальную версию приложения популярной сети для iPad, объяснив это недостаточным количеством пользователей, передает Zakon.kz.

Глава сервиса Адам Моссери считает, что создание отдельного приложения является нерациональным.

Это все еще недостаточно большая группа людей. Мы надеемся добраться до этого в какой-то момент, но сейчас мы очень заняты другими вещами.Глава Instagram Адам Моссери

В свою очередь блогер Маркес Браунли опубликовал твит, в котором решил выразить критику в адрес соцсети.

«Шел 2022 год, а Instagram все не вышел для iPad».

Глава Instagram ответил, что часто получает подобные сообщения.

А также отметил:

1. Каждая новая платформа требует дополнительных расходов. У сервиса уже есть веб-версия, приложения для iOS и Android, а также облегченный Instagram Lite;

2. Контентом из TikTok и YouTube люди делятся чаще, чем историями и публикациями из ленты. Поэтому компании есть над чем работать;

3. Ресурсы сервиса не такие огромные, как многие себе представляют.

Ранее стало известно, что сервис Instagram отмечает частые перебои в работе на территории России. Часть российских пользователей сообщила, что не имеет доступа к данному сервису. Сбои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Омске.

Оксана Житникова
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