14:35 01.03.2022
Instagram не планирует создавать приложение для iPad
Фото: pixabay
Глава Instagram отказался создавать специальную версию приложения популярной сети для iPad, объяснив это недостаточным количеством пользователей, передает Zakon.kz.
Глава сервиса Адам Моссери считает, что создание отдельного приложения является нерациональным.
Это все еще недостаточно большая группа людей. Мы надеемся добраться до этого в какой-то момент, но сейчас мы очень заняты другими вещами.Глава Instagram Адам Моссери
В свою очередь блогер Маркес Браунли опубликовал твит, в котором решил выразить критику в адрес соцсети.
«Шел 2022 год, а Instagram все не вышел для iPad».
— Marques Brownlee (@MKBHD) February 27, 2022
The year is 2022 and there's still no proper Instagram app for iPad
Глава Instagram ответил, что часто получает подобные сообщения.
Ранее стало известно, что сервис Instagram отмечает частые перебои в работе на территории России. Часть российских пользователей сообщила, что не имеет доступа к данному сервису. Сбои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Омске.
А также отметил:
1. Каждая новая платформа требует дополнительных расходов. У сервиса уже есть веб-версия, приложения для iOS и Android, а также облегченный Instagram Lite;
2. Контентом из TikTok и YouTube люди делятся чаще, чем историями и публикациями из ленты. Поэтому компании есть над чем работать;
3. Ресурсы сервиса не такие огромные, как многие себе представляют.