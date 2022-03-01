Instagram не планирует создавать приложение для iPad

А также отметил:

1. Каждая новая платформа требует дополнительных расходов. У сервиса уже есть веб-версия, приложения для iOS и Android, а также облегченный Instagram Lite;

2. Контентом из TikTok и YouTube люди делятся чаще, чем историями и публикациями из ленты. Поэтому компании есть над чем работать;

3. Ресурсы сервиса не такие огромные, как многие себе представляют.