Весенняя ярмарка тюльпанов пройдет в Алматы

В эти дни также возможны как розничные, так и оптовые продажи.

Фото: flower.kz

На ярмарке будут представлены лучшие сорта тюльпанов из Голландии и России, а также из отечественных теплиц. Самый большой выбор оттенков и видов – от классических красных до разноцветных – здесь будет собрано все разнообразие цветочного мира.

Фото: flower.kz

В преддверии праздников это, бесспорно, лучшее место для поиска подарков и создания особенного весеннего настроения. Здесь для вас соберут самые нежные и роскошные букеты для ваших близких. Кстати, при покупке от 10 000 тенге вас ждет приятный сюрприз – мягкая игрушка в подарок!

Фото: flower.kz

Для гостей предусмотрена удобная парковка, а в галерее цветочных бутиков можно приобрести все виды цветов, подарочные боксы и предметы интерьерного декора.

Ярмарка будет проходить по адресу: улица Сатпаева, 7а/2. Не упустите свой шанс собрать самый красивый букет!

Контакты: +7 700 200 80 10, flower.kz.

Партнерский материал