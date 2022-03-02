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09:00 02.03.2022

Весенняя ярмарка тюльпанов пройдет в Алматы

Ярмарка тюльпанов Фото: flower.kz
Настоящий праздник цветов пройдет в Алматы с 3 по 8 марта. Жители и гости южной столицы смогут приобрести тюльпаны по самым выгодным ценам, сообщает Zakon.kz.

В эти дни также возможны как розничные, так и оптовые продажи.

Ярмарка тюльпанов

Фото: flower.kz

На ярмарке будут представлены лучшие сорта тюльпанов из Голландии и России, а также из отечественных теплиц. Самый большой выбор оттенков и видов – от классических красных до разноцветных – здесь будет собрано все разнообразие цветочного мира.

ярмарка тюльпанов

Фото: flower.kz

В преддверии праздников это, бесспорно, лучшее место для поиска подарков и создания особенного весеннего настроения. Здесь для вас соберут самые нежные и роскошные букеты для ваших близких. Кстати, при покупке от 10 000 тенге вас ждет приятный сюрприз – мягкая игрушка в подарок!

ярмарка тюльпанов

Фото: flower.kz

Для гостей предусмотрена удобная парковка, а в галерее цветочных бутиков можно приобрести все виды цветов, подарочные боксы и предметы интерьерного декора.

Ярмарка будет проходить по адресу: улица Сатпаева, 7а/2. Не упустите свой шанс собрать самый красивый букет!

Контакты: +7 700 200 80 10, flower.kz.

Партнерский материал

Оксана Житникова
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