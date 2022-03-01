Правильное питание - медики нашли в организме защиту от рака

Ученые из Королевского колледжа Лондона, университета Тренто, Европейского института онкологии в Италии, Гронингенского университета в Нидерландах изучили связь между составом бактерий кишечника и эффективностью лечения рака, Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

В ходе проведенной работы специалисты доказали, что наличие трех типов бактерий в кишечнике — Bifidobacterium pseudocatenulatum, Roseburia и Akkermansia muciniphila — увеличивают эффективность иммунного ответа в борьбе с раковыми клетками. Кроме того, ученым удалось выяснить, что микробиом нижней части пищевода, состоящий из набора микроорганизмов, сильно подвержен изменениям в режиме питания, воздействию пробиотиков, также на него влияет конституция человека и другие факторы.

По словам доктора Карла Ли, клинического исследователя Королевского колледжа Лондона и первого автора исследования, предварительные исследования на ограниченном числе пациентов позволили предположить, что микробиом кишечника, как регулятор иммунной системы, играет определенную роль в ответе каждого пациента на иммунотерапию рака, и особенно в случае меланомы.

Кроме того, сам по себе состав кишечных бактерий также зависел от диеты человека, его конституции и от принятия им ингибиторов протонной помпы (лекарственные препараты).

В ходе проведенного исследования были проанализированы образцы микробиома кишечника большой группы пациентов из клиник Великобритании, Нидерландов, Испании.