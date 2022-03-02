10:00 02.03.2022
Пленарное заседание Мажилиса – 2 марта 2022 года
Фото: parlam.kz
На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента рассмотрят несколько законопроектов:
о проекте закона Республики Казахстан «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)»;
о проекте закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными»;
о подготовке заключения по проекту закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью».