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Законодательство РК
10:00 02.03.2022

Пленарное заседание Мажилиса – 2 марта 2022 года

заседание Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, передает Zakon.kz.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента рассмотрят несколько законопроектов:

  • о проекте закона Республики Казахстан «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)»;

  • о проекте закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными»;

  • о подготовке заключения по проекту закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью».

Анастасия Московчук
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