Пленарное заседание Мажилиса – 2 марта 2022 года

На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента рассмотрят несколько законопроектов:

о проекте закона Республики Казахстан «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)»;

о проекте закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными»;