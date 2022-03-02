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Законодательство РК
10:27 02.03.2022

Количество уголовных правонарушений снизилось в Акмолинской области

комментарий Фото: управление внутренней политики
В регионе в 2021 году уменьшилось количество уголовных правонарушений на 12 процентов. Об этом рассказал заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Акмолинской области Назар Капесов.

По его словам, область находится на 9 месте по криминогенной ситуации. Большинство преступлений происходит в районах – 60%, остальные 40 приходятся на города Кокшетау и Степногорск.

На первом месте среди районов по зарегистрированным правонарушениям находится Целиноградский район. Это объясняется близким расположением к столице. Но в данном районе наблюдается снижение преступности на 17,2 %. На последнем месте по преступности находится Егиндыкольский район, что составляет 36 преступлений за прошлый год, – проинформировал Назар Капесов.

пресс-конференция

Фото: управление внутренней политики

Количество преступлений особой тяжести снизилось на 15,4%, тяжких – на 22,3%, средней тяжести – на 12% и небольшой тяжести – на 13,5%.

Как отмечает Управление внутренней политики, несмотря на снижение общего количества правонарушений, в прошлом году наблюдался рост мошенничеств на 5,1%. Причем наибольшая часть совершалась в интернете.

Если раньше мошенникам необходимо было напрямую выходить на контакт с потенциальной жертвой, то в настоящее время мошенничества совершаются посредством интернета, без прямого контакта, что делает данный вид преступлений более привлекательным для злоумышленников.

Основной целью интернет-мошенников являются денежные средства в электронном эквиваленте.

Рост связан с тем, что население не оповещено о схемах совершения преступлений. На сегодня разъяснительная работа проводится, и нами направляется соответствующая информация в уполномоченные органы, – заключил Назар Капесов.

К слову, в результате преступных посягательств в 2021 году пострадали 4715 граждан, из которых 2306 женщин и 2409 мужчин.

Анастасия Московчук
Акмолинская область
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