Количество уголовных правонарушений снизилось в Акмолинской области

По его словам, область находится на 9 месте по криминогенной ситуации. Большинство преступлений происходит в районах – 60%, остальные 40 приходятся на города Кокшетау и Степногорск.

На первом месте среди районов по зарегистрированным правонарушениям находится Целиноградский район. Это объясняется близким расположением к столице. Но в данном районе наблюдается снижение преступности на 17,2 %. На последнем месте по преступности находится Егиндыкольский район, что составляет 36 преступлений за прошлый год, – проинформировал Назар Капесов.

Фото: управление внутренней политики

Количество преступлений особой тяжести снизилось на 15,4%, тяжких – на 22,3%, средней тяжести – на 12% и небольшой тяжести – на 13,5%.

Как отмечает Управление внутренней политики, несмотря на снижение общего количества правонарушений, в прошлом году наблюдался рост мошенничеств на 5,1%. Причем наибольшая часть совершалась в интернете.

Если раньше мошенникам необходимо было напрямую выходить на контакт с потенциальной жертвой, то в настоящее время мошенничества совершаются посредством интернета, без прямого контакта, что делает данный вид преступлений более привлекательным для злоумышленников.

Основной целью интернет-мошенников являются денежные средства в электронном эквиваленте.

Рост связан с тем, что население не оповещено о схемах совершения преступлений. На сегодня разъяснительная работа проводится, и нами направляется соответствующая информация в уполномоченные органы, – заключил Назар Капесов.

К слову, в результате преступных посягательств в 2021 году пострадали 4715 граждан, из которых 2306 женщин и 2409 мужчин.