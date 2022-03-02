11:16 02.03.2022
Каннский фестиваль отказался принимать делегацию из России
Фото: festival-cannes
Международный Каннский кинофестиваль отказался принимать российскую делегацию из-за ситуации в Украине, передает Zakon.kz.
Об этом пресс-служба Каннского фестиваля сообщила на официальном сайте.
Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством.Пресс-служба Международного Каннского кинофестиваля
Организаторы отметили, что их «мысли сейчас обращены к украинским кинематографистам и их семьям».
Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно в конце мая во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в числе 15 конкурсных фестивалей игровых фильмов. Каннский кинофестиваль является одним из старейших и самых престижных в мире. Впервые был проведен в 1946 году.