Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:16 02.03.2022

Каннский фестиваль отказался принимать делегацию из России

кинематографический фестиваль Фото: festival-cannes
Международный Каннский кинофестиваль отказался принимать российскую делегацию из-за ситуации в Украине, передает Zakon.kz.

Об этом пресс-служба Каннского фестиваля сообщила на официальном сайте.

Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством.Пресс-служба Международного Каннского кинофестиваля

Организаторы отметили, что их «мысли сейчас обращены к украинским кинематографистам и их семьям».

Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно в конце мая во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) в числе 15 конкурсных фестивалей игровых фильмов. Каннский кинофестиваль является одним из старейших и самых престижных в мире. Впервые был проведен в 1946 году.

Оксана Житникова
Франция
Тенге продолжает укрепляться
01.03.2022
Как казахстанцы отдохнут на 8 марта
01.03.2022
Ситуация в Украине: польские самолеты, внешний долг и обращение к ЕС
01.03.2022
Зеленский: Все крупные города Украины заблокированы
01.03.2022
Другого пути нет – Токаев призвал Россию и Украину к миру
01.03.2022
Главная Топ LIVE Все