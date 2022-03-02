Каннский фестиваль отказался принимать делегацию из России

Об этом пресс-служба Каннского фестиваля сообщила на официальном сайте.

Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством. Пресс-служба Международного Каннского кинофестиваля

Организаторы отметили, что их «мысли сейчас обращены к украинским кинематографистам и их семьям».