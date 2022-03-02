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Законодательство РК
12:16 02.03.2022

Отслеживать свою очередь на земельный участок можно в онлайн-формате

электронная очередь постановки на учет на земельный участок Фото: Zakon.kz
С 1 марта 2022 года на портале электронного правительства egov.kz запущена услуга по постановке в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Минсельхозе, благодаря этому казахстанцы смогут встать в очередь, отслеживать ее движение в режиме онлайн.

Сервис Реестр очередников в автоматизированной информационной системе «Государственный земельный кадастр» перенесен в новую систему «Единый государственный кадастр недвижимости», усовершенствованный с учетом полученных актуальных данных.

Целью создания Реестра в открытом и едином формате является обеспечение прозрачности процессов, за счет автоматизации бизнес-процессов подачи услугополучателями заявлений на постановку на очередь, получения результатов и онлайн отслеживания своей очереди.министерство сельского хозяйства

В результате казахстанцы получили доступ к информации о продвижении очереди, прозрачности ведения очередности и принятых решений по выдаче земельных участков.

До введения системы для того, чтобы встать в очередь на получение земельного участка под ИЖС казахстанцы обращались в местные исполнительные органы, при этом земли можно было выбрать только своего региона, а списки очередников хранились в акиматах.

Сейчас очередь становится электронной, прозрачной и доступной каждому. Казахстанцы могут претендовать на землю, отслеживать движение своей очереди и выбирать любой регион, вне зависимости от места прописки.

Услугой можно воспользоваться, зайдя на портал egov.kz в раздел «Недвижимость» - «Земельные отношения», выбрать услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)».

В результате выдается свидетельство о постановке в очередь либо мотивированный отказ.

Лариса Черненко
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