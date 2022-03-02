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Законодательство РК
12:51 02.03.2022

Сколько казахстанских дипломатов осталось в Украине

украина, дипломаты, мид Фото: Пресс-служба президента Украины
Первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев в кулуарах Мажилиса рассказал, что в Украине остались работать сотрудники посольства РК, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы частично вернули наших сотрудников. Но те сотрудники, которые должны отработать до конца, остаются там. Это восемь наших сотрудников. Если вы позвоните на горячую линию, то посол сам поднимает телефон и отвечает.Первый замминистра иностранных дел РК Шахрат Нурышев

По его словам, во время стрельбы, бомбежки сотрудники посольства РК «вместе с другими казахстанцами, которые на сегодня находятся в здании посольства, спускаются вниз и пережидают в подвале».

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