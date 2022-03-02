Сколько казахстанских дипломатов осталось в Украине

Мы частично вернули наших сотрудников. Но те сотрудники, которые должны отработать до конца, остаются там. Это восемь наших сотрудников. Если вы позвоните на горячую линию, то посол сам поднимает телефон и отвечает. Первый замминистра иностранных дел РК Шахрат Нурышев

По его словам, во время стрельбы, бомбежки сотрудники посольства РК «вместе с другими казахстанцами, которые на сегодня находятся в здании посольства, спускаются вниз и пережидают в подвале».