Даниал Ахметов провел встречу с населением Усть-Каменогорска

Кроме того, аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар подробно рассказал о результатах работы в прошлом году и о планах на нынешний.

2021 год для Усть-Каменогорска можно назвать годом многообещающих начал и крупных проектов. В городе дан старт ряду преобразований в сфере управления отходами.

Начала внедряться система всеобщей сортировки мусора. Начато строительство сортировочного завода, который должен заработать уже в апреле.

Колоссальной модернизации подверглась система уличного освещения. Более 12 000 уличных светильников были заменены на современные, а в марте этого года все светоточки города будут интегрированы в одну систему дистанционного управления.

Значительными достижениями стали открытие монумента Независимости, реконструкция городского аэропорта и строительство современного BMX велотрека, соответствующего олимпийским стандартам.

Среди основных планов на 2022 год: строительство нового парка имени «Халық Қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетов», создание «бульварного кольца» – зоны досуга и отдыха на улицах Новаторов и Бурова, благоустройство в парке «Металлург» и на набережной Иртыша, масштабные работы по укладке асфальта и обустройству освещения в периферийных поселках Ахмирово и Меновное, а также впервые за 70 лет покупка новых пассажирских трамваев.

Фото: Тлеубек Шаяхмет

Продолжатся и ставшие традиционными ежегодные работы по благоустройству дворовых территорий, обустройству тротуаров, оптимизации дорожного движения.

Ни Даниал Ахметов, ни Жаксылык Омар не стали отрицать наличие в городе и проблемных вопросов.

К примеру – состояние общественного транспорта. Однако меры в этом направлении уже дают первые плоды. Организовав субсидирование отрасли из бюджета, власти потребовали от предприятий-перевозчиков мер по обновлению автопарков. Благодаря этому с прошлой осени в город уже прибыло 23 новых автобуса, которые работают на маршрутах. В этом году ожидается поставка еще 55 единиц.

Рассказывая о планах по развитию города и области, Даниал Ахметов четко обозначил основные принципы, на которые будет ориентироваться вся работа. Это укрепление национального единства, построение здоровой экономической модели общества и повышение качества жизни каждого гражданина.