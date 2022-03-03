Школьников 8-11 лет подозревают в поджогах авто в Усть-Каменогорске

Личности мальчиков установили по камерам видеонаблюдения после обращения в полицию одного из пострадавших, сообщает телеканал «Астана».

Мужчина припарковал свой BMW у дома, о возгорании автомобиля сообщили соседи.

Полицейские выяснили, что при таких же обстоятельствах ранее повредили еще два автомобиля – Lexus и Nissan.

В ходе проверки сотрудниками полиции были доставлены трое несовершеннолетних от восьми до 11 лет. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 части 1 УК РК. И.о руководителя Управления внутренних и внешних коммуникаций ДП ВКО Татьяна Карпова

Школьники признались в содеянном. Проводится досудебное расследование. Наказание по уголовной статье предусматривает штраф более 21 млн тенге или реальный тюремный срок.