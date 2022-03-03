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Законодательство РК
07:23 03.03.2022

Школьников 8-11 лет подозревают в поджогах авто в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск Фото: Zakon.kz
Проводится досудебное расследование по факту поджога авто. Наказание по уголовной статье предусматривает штраф более 21 млн тенге или реальный тюремный срок, сообщает Zakon.kz.

Личности мальчиков установили по камерам видеонаблюдения после обращения в полицию одного из пострадавших, сообщает телеканал «Астана».

Мужчина припарковал свой BMW у дома, о возгорании автомобиля сообщили соседи.

Полицейские выяснили, что при таких же обстоятельствах ранее повредили еще два автомобиля – Lexus и Nissan.

В ходе проверки сотрудниками полиции были доставлены трое несовершеннолетних от восьми до 11 лет. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 части 1 УК РК.И.о руководителя Управления внутренних и внешних коммуникаций ДП ВКО Татьяна Карпова

Школьники признались в содеянном. Проводится досудебное расследование. Наказание по уголовной статье предусматривает штраф более 21 млн тенге или реальный тюремный срок.

Данияр Кунафин
Усть-Каменогорск
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