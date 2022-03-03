Бердымухамедов намерен вновь изменить Конституцию Туркменистана

На встрече с депутатами Меджлиса Бердымухамедов отметил, что в этом году исполнится 30 лет со дня принятия Конституции Туркменистана и учреждения государственного флага.

По его словам, в 2020 году были внесены изменения и дополнения в основной закон страны: создан двухпалатный парламент и проведены выборы членов Халк Маслахаты Милли Генгеша.

Тогда 25 сентября в Туркменистане была принята уже девятая редакция Конституции.

Кроме того, Бердымухамедов рассказал о том, что туркменское законодательство «постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями эпохи», а также заявил о необходимости совершенствовать Конституцию «в соответствии с задачами развития государства в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

«Возрождением новой эпохи могущественного государства» в Туркменистане назвали 30-летний (с 2022 по 2052 год) период развития страны. Сейчас в стране проходит «Эпоха могущества и счастья», которая началась в феврале 2012 года.

Обращаясь к присутствующим, при разработке предложений по совершенствованию основного закона страны Бердымухамедов поручил пересмотреть полномочия, права и обязанности органов государственной власти.

Очевидно, как отмечено в издании «Хроники Туркменистана», Гурбангулы и Сердар Бердымухамедовы готовятся к совместному управлению Туркменистаном.

Напомним, что в Туркменистане 12 марта 2022 года состоятся внеочередные выборы президента.