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Законодательство РК
12:09 03.03.2022

Может ли работодатель размещать видеокамеры в рабочих кабинетах

можно ли размещать видеокамеры в рабочих кабинетах Фото: Zakon.kz
Обязан ли работодатель брать письменное согласие у своих подчиненных на видеосъемку на рабочем месте? С таким вопросом обратился казахстанец на сайте egov.kz, сообщает Zakon.kz.

Он также спросил, не является ли такая видеосъемка сбором персональных данных.

«У нас в компании висят камеры видеонаблюдения, но согласия мы на это не давали. Обязан ли мой работодатель брать с меня письменное согласие на такую съемку?» – спросил он.

На что в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ответили, что видео из рабочих кабинетов, на которых изображены сотрудники, при отсутствии возможности характеризовать их физиологические и биологические особенности не являются персональными данными, в том числе биометрическими.

Вместе с тем в министерстве отметили, что согласно статье 145 Гражданского кодекса никто не имеет права использовать изображение какого-либо лица без его согласия.

При этом опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного.

Так, допускается проведение видеосъемки без получения согласия субъектов в случае отсутствия ограничений, прямо предусмотренных законодательством РК.

Наряду с этим в МЦРИАП отметили, что согласно Конституции РК каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства.

Таким образом, проведение видеосъемки должно осуществляться с уведомлением субъектов о ее проведении, а также исключительно в рамках трудовой деятельности.МЦРИАП
Лариса Черненко
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