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12:24 03.03.2022

Хоккеистки «Айсулу» победили «СКП Братиславу» в ЕЖХЛ

Хоккей Айсулу Победа Фото: vk/whc_aisulu
Алматинская команда «Айсулу» одержала победу в матче регулярного чемпионата Европейской женской хоккейной лиги (EWHL) против «СКП Братиславы» из Словакии, сообщает Zakon.kz.

Оба коллектива входят в пятерку лучших команд европейской женской лиги и являются соседями по турнирной таблице. Принципиальный матч равных соперников закончился со счетом 5:2 в пользу представителей Казахстана.

Нападающая алматинской дружины Мадина Турсынова дважды отличилась в этой игре, и по шайбе забросили Роксанн Риу, Кендра Броуд и Малика Алдабергенова. У словачек отметились Татьяна Коренькова и Романа Халускова.

Благодаря данной победе алматинские хоккеистки обошли «СКП Братиславу» в таблице. В активе «Айсулу» 29 очков после 12 игр. Казахстанский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.

 

Куандык Шынасилов
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