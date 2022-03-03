Хоккеистки «Айсулу» победили «СКП Братиславу» в ЕЖХЛ

Оба коллектива входят в пятерку лучших команд европейской женской лиги и являются соседями по турнирной таблице. Принципиальный матч равных соперников закончился со счетом 5:2 в пользу представителей Казахстана.

Нападающая алматинской дружины Мадина Турсынова дважды отличилась в этой игре, и по шайбе забросили Роксанн Риу, Кендра Броуд и Малика Алдабергенова. У словачек отметились Татьяна Коренькова и Романа Халускова.

Благодаря данной победе алматинские хоккеистки обошли «СКП Братиславу» в таблице. В активе «Айсулу» 29 очков после 12 игр. Казахстанский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.