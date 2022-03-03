12:24 03.03.2022
Хоккеистки «Айсулу» победили «СКП Братиславу» в ЕЖХЛ
Фото: vk/whc_aisulu
Алматинская команда «Айсулу» одержала победу в матче регулярного чемпионата Европейской женской хоккейной лиги (EWHL) против «СКП Братиславы» из Словакии, сообщает Zakon.kz.
Оба коллектива входят в пятерку лучших команд европейской женской лиги и являются соседями по турнирной таблице. Принципиальный матч равных соперников закончился со счетом 5:2 в пользу представителей Казахстана.
Нападающая алматинской дружины Мадина Турсынова дважды отличилась в этой игре, и по шайбе забросили Роксанн Риу, Кендра Броуд и Малика Алдабергенова. У словачек отметились Татьяна Коренькова и Романа Халускова.
Благодаря данной победе алматинские хоккеистки обошли «СКП Братиславу» в таблице. В активе «Айсулу» 29 очков после 12 игр. Казахстанский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.