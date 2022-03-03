14:54 03.03.2022
Токаев поговорил с Мирзиёевым
Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Zakon.kz.
Как сообщает Акорда, лидеры двух стран подробно обсудили состояние торгово-экономических связей в контексте нынешнего обострения геополитической ситуации.
Собеседники отметили важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан.
Президенты договорились о дальнейшем взаимодействии правительств двух стран с целью наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также нивелирования новых вызовов и рисков.
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