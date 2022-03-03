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Законодательство РК
15:46 03.03.2022

Известный айтыскер Аманжол Алтай стал депутатом Мажилиса

аманжол алтай, депутат, мажилис Фото: Facebook/Асхат Оралов
Аманжол Алтай стал депутатом Мажилиса Парламента РК. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов, передает Zakon.kz.
Сегодня постановлением Бюро Политического совета свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии AMANAT по партийному списку передан Аманжолу Алтаю.Асхат Оралов

Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК.

Все мы знаем Аманжола Алтая не только как известного айтыскера, поэта-импровизатора, ученого и доктора филологических наук, но и как принципиального человека с активной гражданской позицией, всегда ставящего во главу угла интересы страны и народа.Асхат Оралов

Исполнительный секретарь партии AMANAT уверен, что Аманжол Алтай внесет свой особый вклад в реализацию задач, стоящих перед партией.

Динара Халдарова
Оралов Асхат AMANAT
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