Известный айтыскер Аманжол Алтай стал депутатом Мажилиса

Сегодня постановлением Бюро Политического совета свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии AMANAT по партийному списку передан Аманжолу Алтаю. Асхат Оралов

Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК.

Все мы знаем Аманжола Алтая не только как известного айтыскера, поэта-импровизатора, ученого и доктора филологических наук, но и как принципиального человека с активной гражданской позицией, всегда ставящего во главу угла интересы страны и народа. Асхат Оралов

Исполнительный секретарь партии AMANAT уверен, что Аманжол Алтай внесет свой особый вклад в реализацию задач, стоящих перед партией.