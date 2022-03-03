Проводится расследование в отношении руководства «Самрук-Казына», «Самрук-Энерго» и «КТЖ» – Антикор

Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководства АО «ФНБ «Самрук-Казына», «Самрук-Энерго» и «НК «Қазақстан темір жолы» по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Как отметили в ведомстве, государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 3,8 млрд тенге.

В Антикоре также сообщили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.