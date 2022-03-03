17:47 03.03.2022
Проводится расследование в отношении руководства «Самрук-Казына», «Самрук-Энерго» и «КТЖ» – Антикор
Фото: Zakon.kz
Проводится расследование в отношении руководства АО «ФНБ «Самрук-Казына», «Самрук-Энерго» и «НК «Қазақстан темір жолы», передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководства АО «ФНБ «Самрук-Казына», «Самрук-Энерго» и «НК «Қазақстан темір жолы» по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
Как отметили в ведомстве, государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 3,8 млрд тенге.
В Антикоре также сообщили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.