Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:59 03.03.2022

Конор Макгрегор захотел купить «Челси»

заявление борца Фото: instagram.com/thenotoriousmma
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор изъявил желание купить «Челси» у Романа Абрамовича. Примерная цена сделки – 3 млн фунтов, сообщает Zakon.kz.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович хочет продать футбольный клуб.

Макгрегор незамедлительно отреагировал сообщением в Twitter.

Он выложил скриншот переписки с обсуждением покупки клуба.

продажа футбольного клуба

Фото: скриншот

«Челси» продается за 3 млрд фунтов стерлингов. Давайте купим его, – написал Макгрегор.

Позднее на его странице появилось видео с анимированными персонажами спортсмена и Абрамовича, которые обсуждают продажу клуба.


ФК «Челси» — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона. Выступает в Английской премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Основан в 1905 году. Провел большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола.

Анастасия Московчук
Абрамович Роман Макгрегор Конор
Ситуация в Украине: Зеленский сменил глав двух областей, РФ взяла под контроль Херсон
02.03.2022
Токаев поговорил по телефону с Зеленским
02.03.2022
Токаев поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане
02.03.2022
Минобороны РФ впервые озвучило данные по потерям в Украине
02.03.2022
В Казахстане новый Генеральный прокурор
03.03.2022
Главная Топ LIVE Все