Конор Макгрегор захотел купить «Челси»

Ранее в СМИ появилась информация, что российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович хочет продать футбольный клуб.

Макгрегор незамедлительно отреагировал сообщением в Twitter.

Он выложил скриншот переписки с обсуждением покупки клуба.

Фото: скриншот

«Челси» продается за 3 млрд фунтов стерлингов. Давайте купим его, – написал Макгрегор.

Позднее на его странице появилось видео с анимированными персонажами спортсмена и Абрамовича, которые обсуждают продажу клуба.

— английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона. Выступает в Английской премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Основан в 1905 году. Провел большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола.