17:59 03.03.2022
Конор Макгрегор захотел купить «Челси»
Фото: instagram.com/thenotoriousmma
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор изъявил желание купить «Челси» у Романа Абрамовича. Примерная цена сделки – 3 млн фунтов, сообщает Zakon.kz.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович хочет продать футбольный клуб.
Макгрегор незамедлительно отреагировал сообщением в Twitter.
Он выложил скриншот переписки с обсуждением покупки клуба.
Фото: скриншот
«Челси» продается за 3 млрд фунтов стерлингов. Давайте купим его, – написал Макгрегор.
Позднее на его странице появилось видео с анимированными персонажами спортсмена и Абрамовича, которые обсуждают продажу клуба.
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 2, 2022
Push it to the limit! @ChelseaFC pic.twitter.com/UFZUGwnwbO
ФК «Челси» — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона. Выступает в Английской премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Основан в 1905 году. Провел большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола.