Посреднические схемы будут выявлять в сфере торговли в Алматы

В Алматы начинает работу вновь созданная комиссия по расследованию посреднических схем на продовольственных рынках и в торговых сетях.

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе совещания с представителями государственных органов и продовольственных торговых объектов предупредил представителей крупных рынков о недопущении необоснованного превышения цен.

В рамках комиссии необходимо провести анализ производителей и поставщиков продовольственных товаров, выявить и пресечь цепочки перекупщиков, усилить мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, принять соответствующие меры в случае выявления превышения торговой надбавки в 15%. Аким Алматы Ерболат Досаев

Глава мегаполиса также сообщил, что совместно с коллегами из Алматинской области создается Межрегиональная комиссия по выявлению посреднических схем на крупнейшем рынке «Алтын-Орда», откуда в мегаполис поставляется до 80% овощей, фруктов и мяса. Основная задача – усилить работу по сдерживанию цен на продовольственные товары и снижению инфляционных процессов.

По данным Управления предпринимательства и инвестиций Алматы, в настоящее время в целях стабилизации цен на продовольственные товары совместно с районными акиматами ведется ежедневный мониторинг цен на полках торговых сетей, рынков и магазинов у дома. За последнюю неделю резкого повышения цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) не отмечено, кроме незначительных колебаний цен на овощную продукцию, что связано с затратами по хранению продукции.

В мегаполисе действует программа предоставления льготных займов, в рамках которой выдаются беспроцентные оборотные займы производителям и торговым сетям для фиксирования цен на длительный период.