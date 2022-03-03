Штаб по антикризисным мерам обсудил риски для казахстанской экономики

В рамках совещания обсуждены вопросы отраслевых направлений экономики, транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса, передает пресс-служба премьер-министра РК.

На текущий момент правительство РК совместно с НПП «Атамекен», МФЦА и представителями отраслевого бизнеса ведет расчеты потенциального санкционного сценария с конкретными рисками и влиянием на экономику Казахстана, а также возможными контрмерами для купирования негативного эффекта.