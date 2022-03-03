Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:22 03.03.2022

Штаб по антикризисным мерам обсудил риски для казахстанской экономики

Риски для экономики Казахстана Фото: пресс-служба премьер-министра РК
3 марта состоялось очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

В рамках совещания обсуждены вопросы отраслевых направлений экономики, транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса, передает пресс-служба премьер-министра РК.

На текущий момент правительство РК совместно с НПП «Атамекен», МФЦА и представителями отраслевого бизнеса ведет расчеты потенциального санкционного сценария с конкретными рисками и влиянием на экономику Казахстана, а также возможными контрмерами для купирования негативного эффекта.

Константин Вноровский
Смаилов Алихан Казахстан
Токаев поговорил по телефону с Зеленским
02.03.2022
Минобороны РФ впервые озвучило данные по потерям в Украине
02.03.2022
В Казахстане новый Генеральный прокурор
03.03.2022
Казахстан воздержался на голосовании по резолюции с осуждением операции России в Украине
03.03.2022
В Минобороны прокомментировали передвижение военной техники по Казахстану
03.03.2022
Главная Топ LIVE Все