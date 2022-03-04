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00:47 04.03.2022

Водителя в багажник – в Алматы неизвестный угнал машину и врезался в дерево

Владелей в багажнике, угон Фото: almaty_kris_p
Информация о происшествии появилась в соцсетях. Утверждается, что неизвестный угнал автомобиль, а владельца машины «засунул» в багажник, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 3 марта на пересечении проспектов Абая и Алтынсарина. После угона мужчина стал разъезжать по дорожкам сквера едва не сбив женщину с ребенком. По словам окружающих, водитель был в невменяемом состоянии.

В итоге он врезался в дерево, после чего скрылся. Редакция Zakon.kz отправила запрос в ДП города Алматы.

Константин Вноровский
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