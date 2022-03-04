Водителя в багажник – в Алматы неизвестный угнал машину и врезался в дерево

Инцидент произошел 3 марта на пересечении проспектов Абая и Алтынсарина. После угона мужчина стал разъезжать по дорожкам сквера едва не сбив женщину с ребенком. По словам окружающих, водитель был в невменяемом состоянии.

В итоге он врезался в дерево, после чего скрылся. Редакция Zakon.kz отправила запрос в ДП города Алматы.