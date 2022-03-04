00:55 04.03.2022
Сильный пожар в Балхаше – загорелся строительный магазин
Фото: Zakon.kz
Пожар произошел в микрорайоне Сатпаева, 15. Загорелось двухэтажное здание магазина «Строймарт», передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Карагандинской области, сообщение о пожаре поступило на пульт «101» 3 марта в 21:47.
Горели отдел игрушек и наружная обшивка магазина.
Предварительная площади пожара 120 кв.м. В ликвидации задействованы силы Департамента по ЧС Карагандинской области. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области