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00:55 04.03.2022

Сильный пожар в Балхаше – загорелся строительный магазин

Строймаркет, Балхаш Фото: Zakon.kz
Пожар произошел в микрорайоне Сатпаева, 15. Загорелось двухэтажное здание магазина «Строймарт», передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Карагандинской области, сообщение о пожаре поступило на пульт «101» 3 марта в 21:47.

Горели отдел игрушек и наружная обшивка магазина.

Предварительная площади пожара 120 кв.м. В ликвидации задействованы силы Департамента по ЧС Карагандинской области. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Константин Вноровский
Балхаш Карагандинская область
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