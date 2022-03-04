Советы юриста: как стать патронатными родителями

Она также является медиатором, преподавателем и тренером Республиканской нотариальной палаты.

Как отметила специалист, при такой форме не возникает родственных и имущественных связей.

Кроме того, патронатные родители получают деньги, а договор о патронате заключается на определенный срок. При этом у ребенка есть возможность вырасти в теплой семейной атмосфере, получить заботу, опыт проживания в семье и навыки самостоятельной жизни. Нотариус Алтынай Макешева

Взять на патронат можно ребенка-сироту или оставшегося без попечения родителей.

Если ребенку исполнилось 10 лет, его мнение при определении на патронат обязательно будет учитываться.

Важно знать, что при такой форме ребенок сохраняет за собой право на все социальные льготы, на получение алиментов от родителей, а в случае их смерти – на пособие по утере кормильца. А вот патронатные родители не смогут претендовать на имущество ребенка, на выплачиваемые ему алименты и пособия. Нотариус Алтынай Макешева

Потратить эти средства можно только на нужды ребенка.

При этом патронатным родителем может быть не каждый человек. Важным преимуществом будет наличие педагогического образования.

А вот отказать могут из-за судимостей, при наличии определенных заболеваний, людям, ранее лишенным родительских прав, и в других случаях.

Для оформления патроната список необходимых документов достаточно большой.

Вот основные моменты.

Это и заявление о желании стать патронатными воспитателями, и нотариально удостоверенные согласие супруга и копия свидетельства о заключении брака.

Также патронатные родители обязаны представить документы, подтверждающие право собственности на жилище, медицинские справки о состоянии здоровья и отсутствии зависимостей, в том числе наркотической; справки об отсутствии судимости, сведения об образовании. Алтынай Макешева

Если ребенок уже достиг 10-летнего возраста, то его мнение тоже учитывается документально.

Для детей школьного возраста нужно приложить справку об обучении в организации образования.

Особое требование заключается в том, что патронатные родители должны пройти специальную подготовку и получить сертификат о ее прохождении, а также открыть текущий счет в банке второго уровня и подтвердить этот факт электронной копией договора с банком.