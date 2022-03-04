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16:54 04.03.2022

ANIVAR, ПИКНИК, СКРИПТОНИТ – ближайшие концерты в Алматы

Фанаты Фото: pixabay
Жители Алматы в ближайшее время смогут насладиться музыкой различных жанров: эстрадой, рэпом, шансоном и роком, передает Zakon.kz.

ANIVAR – 29 апреля в 19:30 во Дворце Республики. Ани Варданян – молодая певица, которая исполняет каверы на известные русские песни, а также композиции собственного сочинения. В 2019 году певица выпустила новые песни «Падает звезда», «Без тебя» и «Любимый человек». Популярность Анивар растет с каждым днем: ее страница в Instagram насчитывает 3 млн человек, а ее концерты фанаты ждут с нетерпением.

Группа «Пикник» проведет свой концерт в Алматы 3 апреля в в 19:00 во Дворце студентов им. Жолдасбекова. Концерт будет состоять из двух отделений: в первом в новом прочтении прозвучат композиции «Театр абсурда», «Нет берегов», «Кукла из папье-маше» и «Лакомо и ломко». Во втором отделении зрителей ожидает шоу, в котором музыканты, стирая границы вымышленного мира, выходят за пределы экранного пространства.

Концерт Скриптонита переносился несколько раз. Когда его перенесли с осени 2021 года на май 2022-го, объявлялось, что приедет не сам Скриптонит, а группа Skryptonite. Однако на афишах указывается, что в Алматы приедет и группа, и сам Адиль Жалелов. Фанаты лучшего рэпера СНГ надеются, что так оно и будет – последний раз Скриптонит давал концерт в Казахстане в 2018 году.

На концерт Любови Успенской, легенды русского шансона и городских романсов, возможно, захочет попасть старшее поколение алматинцев. Она выступит 27 марта в 19:00 во Дворце Республики.

Наргиз Рахимжан
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