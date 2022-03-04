Интернет-технологии приносят пользу китайским фермерам

Согласно плану правительства Китая на 2022-2025 годы, страна предпримет меры содействия инновационному развитию умного земледелия, модернизации цифровой инфраструктуры и разработки новых моделей и форматов бизнеса в сельской местности.

Используя различные технологии, китайские фермеры теперь могут в режиме реального времени осуществлять мониторинг состояния почвы и сельскохозяйственных культур, а также вести борьбу с вредителями.

Цифровые технологии играют роль в улучшении управления сельскими районами и обеспечении высокого уровня жизни фермеров.

Согласно статистике Министерства промышленности и информатизации КНР, доступ к сети 5G получили более чем 97% уездов и 40% сельских населенных пунктов по всей стране.

Интернет-технологии также помогают в улучшении государственных услуг и эффективном решении вопросов, затрагивающих интересы сельских жителей.

К примеру, сканируя QR-коды, сельские жители города Лоян (провинция Хэнань, Центральный Китай) могут получить доступ к консультационным услугам, вносить предложения и подавать жалобы в отношении 87 пунктов политики, реализуемой в 43 отраслях.

Кроме того, интернет-технологии открыли новые пути увеличения доходов фермеров.

С развитием электронной торговли в сельской местности Китая сельскохозяйственные продукты стали продаваться по всей стране и даже за рубежом.

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