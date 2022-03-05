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09:48 05.03.2022

Еще одну популярную соцсеть заблокировали в России

Twitter, Россия, блокировка Фото: unsplash
В России заблокировали Twitter. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к ресурсам, доступ к Twitter ограничен на территории России на основании ст. 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Решение об ограничении доступа к ресурсу принято Генпрокуратурой РФ 24 февраля, – говорится в сообщении.

Ст. 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

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