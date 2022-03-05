8 Марта: Топ-6 самых ненужных подарков

Всего в опросе приняли участие более 40 человек. Главный и единственный критерий — ответы принимались только от представительниц прекрасного пола, ведь презенты предназначаются им.

Косметику для лица (у каждой свои нюансы кожи и тут легко ошибиться), различные статуэтки (если девушка их не коллекционирует), посуду, кухонную технику и утварь, блокноты и всякое барахло из категории «главное внимание»: вообще, лучше спросить у женщины, что она хочет, и купить конкретно это или сертификат. Если бюджет совсем стесненный, то цветы. Журналист Жания Уранкаева

С ней солидарна ее коллега Акбота Кузекбай.

Нельзя дарить корейскую косметику. Именно корейскую. Акбота Кузекбай

В целом, проанализировав ответы, Zakon.kz составил Топ-6 ненужных подарков:

косметика, шампуни/гели, крема, тоналки, тени и так далее; духи, если вы не знаете человека хорошо, так как на них у него может быть аллергия; белье, полотенца, постельное белье; посуду, особенно сковороду – эту утварь в качестве худшего подарка указали большинство участниц опроса; статуэтки; комнатные цветы.

Цветы в горшках, потому что есть те, кто цветы любит, но ни ухаживать, ни пересаживать их не хочет. Они умирают, а человек потом сокрушается. Жительница Нур-Султана Айгуль Тулекбаева

И, так как впереди праздник, корреспондент Zakon.kz решил сделать небольшой сюрприз и составил Топ-3 лучших подарков на 8 Марта, по мнению опрошенных дам:

сертификат — подарочный конверт можно приобрести буквально везде и на все; деньги — ваши прекрасные спутницы сами решат, как их использовать; торт, цветы, шампанское и полная свобода от кухни, уборки и прочих домашних хлопот.

Некоторые участницы опроса все-таки хотят, чтобы им подарили особенный подарок.

Я хотела бы подарок, который лично для меня предназначен. Например, платье, сумочку или украшения. Не хотелось бы получить в подарок посуду или что-то для дома. Хотя, смотря еще от кого подарок. Если от родственников или друзей, то, конечно, любой подарок будет в радость. Но от любимого хочется чего-то особенного. Аягоз Муханова

Многие дамы отметили, что главное — дарить от души.

Я считаю, что надо принимать все подарки с благодарностью. Жительница Нур-Султан Жанат Ержанова

Полезной для тех, кто собирается поздравлять представительниц прекрасной половины человечества, будет и информация от Комитета госдоходов. Специалисты подсчитали, какие цветы предпочитают дарить казахстанцы.