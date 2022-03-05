Китай намерен увеличить рост ВВП на 5,5%

Об этом было озвучено в ходе 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, сообщает пресс-служба правительства.

На 2022 год были намечены следующие основные показатели социально-экономического развития: рост ВВП составит примерно 5,5%, – отмечается в документе.

Среди приоритетов, обозначенных китайскими властями, значится и ожидаемый уровень инфляции в Китае, который предположительно составит около 3%.

В документе уточняется, что увеличение доходов населения страны «в целом будет происходить соразмерно с ростом экономики».

Также прогнозируется, что уровень безработицы в КНР составит порядка 5,5%.

Уровень безработицы, рассчитанный на основе выборочных исследований в городах и поселках, удержится в пределах 5,5%, – указано в документе.

Кроме того, число новых рабочих мест планируется увеличить до 11 млн.

Согласно социально-экономическому плану развития страны, дефицит китайского госбюджета составит 2,8% от ВВП, что несколько ниже показателя прошлого года.

В докладе значится информация и о том, что Китай планирует активизировать разведку месторождений нефти и газа.

Необходимо наращивать собственный потенциал по производству ресурсов, активизировать разведку и разработку нефти, газа, полезных ископаемых и других природных ресурсов, совершенствовать систему государственных стратегических резервов, обеспечивать предложение первичной продукции, – говорится в докладе правительства.