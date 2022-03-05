Сточные воды сливали в Каспийское море и озеро Каракол

Как сообщается в Telegram-канале Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, проверка подтвердила факт сброса сточных вод – нарушены требования п. 8 ст. 222 Экологического кодекса РК.

На сегодняшний день компанией демонтирована труба, через которую осуществлялся сброс дихлорированных бассейновых вод. Проводятся работы по демонтажу второй трубы. Работа выполняется в рамках выданных департаментом экологии предписаний. Пресс-служба МЭГПР РК

Фото: пресс-служба МЭГПР РК

В ведомстве отметили, что компания осуществляла «сбросы бассейновых вод и вод после очистки морской воды на опреснительной установке».

По результатам анализа проб воды установлены сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам. Данный факт является нарушением требований п. 9 ст. 39 Экокодекса РК. Пресс-служба МЭГПР РК

В Минэкологии уточнили, что с 15 сентября 2021 года из-за технических проблем с канализационными очистными сооружениями компания не производила биологическую очистку сточных вод – не соблюдены проектные решения и требование п. 1 ст. 393 Экокодекса РК.

Фото: пресс-служба МЭГПР РК

По результатам проверки в отношении Aktau tourism city ltd возбуждено шесть административных дел по ст. 324, 325, 326, 328, 331, 332 КоАП РК.