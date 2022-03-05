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Законодательство РК
12:54 05.03.2022

Сточные воды сливали в Каспийское море и озеро Каракол

актау, каспий, слив сточных вод, минэкологии Фото: Пресс-служба МЭГПР РК
Департаментом экологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка в Актау в отношении филиала частной компании Aktau tourism city ltd. по факту сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Каракол, передает Zakon.kz.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, проверка подтвердила факт сброса сточных вод – нарушены требования п. 8 ст. 222 Экологического кодекса РК.

На сегодняшний день компанией демонтирована труба, через которую осуществлялся сброс дихлорированных бассейновых вод. Проводятся работы по демонтажу второй трубы. Работа выполняется в рамках выданных департаментом экологии предписаний.Пресс-служба МЭГПР РК

актау, каспий, слив сточных вод, минэкологии

Фото: пресс-служба МЭГПР РК

В ведомстве отметили, что компания осуществляла «сбросы бассейновых вод и вод после очистки морской воды на опреснительной установке».

По результатам анализа проб воды установлены сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам. Данный факт является нарушением требований п. 9 ст. 39 Экокодекса РК.Пресс-служба МЭГПР РК

В Минэкологии уточнили, что с 15 сентября 2021 года из-за технических проблем с канализационными очистными сооружениями компания не производила биологическую очистку сточных вод – не соблюдены проектные решения и требование п. 1 ст. 393 Экокодекса РК.

актау, каспий, слив сточных вод, минэкологии

Фото: пресс-служба МЭГПР РК

По результатам проверки в отношении Aktau tourism city ltd возбуждено шесть административных дел по ст. 324, 325, 326, 328, 331, 332 КоАП РК.

Департаментом экологии инициировано письмо в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» по вопросу отзыва ранее выданного компании разрешения на эмиссию в окружающую среду.Пресс-служба МЭГПР РК
Динара Халдарова
Актау Каспий Мангистауская область
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