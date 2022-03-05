Новая функция может появиться в Telegram

Конкурс на создание модуля для преобразования лиц на видео был объявлен для разработчиков.

Задача: создать кроссплатформенный модуль на C++ для корректировки внешности и встроить этот модуль в демонстрационное приложение на iOS или Android, которое бы в режиме реального времени преобразовывало видео с фронтальной камеры.