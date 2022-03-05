13:47 05.03.2022
Новая функция может появиться в Telegram
Фото: unsplash
В популярном мессенджере Telegram может появиться новая функция. Речь о масках, которые можно будет использовать во время видеозвонков, передает Zakon.kz.
Конкурс на создание модуля для преобразования лиц на видео был объявлен для разработчиков.
Задача: создать кроссплатформенный модуль на C++ для корректировки внешности и встроить этот модуль в демонстрационное приложение на iOS или Android, которое бы в режиме реального времени преобразовывало видео с фронтальной камеры.
Подобная функциональность реализована в таких приложениях, как Instagram и Snapchat, и может подразумевать выравнивание кожи лица, скрытие дефектов кожи, при необходимости, увеличение глаз, уменьшение носа, подбородка или ушей, то есть приведение пропорций лица к универсальным стандартам привлекательности.Telegram
Цель – создать едва заметный фильтр, который позволил бы пользователям представлять собеседнику «лучшую версию себя».