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13:47 05.03.2022

Новая функция может появиться в Telegram

telegram, функция, новая, планы Фото: unsplash
В популярном мессенджере Telegram может появиться новая функция. Речь о масках, которые можно будет использовать во время видеозвонков, передает Zakon.kz.

Конкурс на создание модуля для преобразования лиц на видео был объявлен для разработчиков.

Задача: создать кроссплатформенный модуль на C++ для корректировки внешности и встроить этот модуль в демонстрационное приложение на iOS или Android, которое бы в режиме реального времени преобразовывало видео с фронтальной камеры.

Подобная функциональность реализована в таких приложениях, как Instagram и Snapchat, и может подразумевать выравнивание кожи лица, скрытие дефектов кожи, при необходимости, увеличение глаз, уменьшение носа, подбородка или ушей, то есть приведение пропорций лица к универсальным стандартам привлекательности.Telegram

Цель – создать едва заметный фильтр, который позволил бы пользователям представлять собеседнику «лучшую версию себя».

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Динара Халдарова
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