На некоторых дорогах Алматы с 5 по 7 марта будет затруднено движение

С 5 по 7 марта работы по промывке и очистке инженерных сетей канализации будут проводиться в Медеуском районе. В указанные дни будет затруднено движение по улицам Шевченко и Курмангазы – от проспекта Достык до улицы Сейфуллина. ГКП «Алматы су»

Работы будут проводиться с привлечением спецтехники.

Данные работы необходимы для бесперебойного отвода стоков. Ежегодно в городе осуществляется промывка и прочистка более 1 тыс. км сетей канализации и 70 тыс. канализационных колодцев. ГКП «Алматы су»

В коммунальном предприятии горожан попросили «с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее корректировать маршруты по указанному участку дороги».