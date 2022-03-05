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14:31 05.03.2022

На некоторых дорогах Алматы с 5 по 7 марта будет затруднено движение

алматы, канализации, очистка, движение Фото: pixabay
В Алматы начались ежегодные работы по промывке и очистке инженерных сетей канализации, в связи с чем в Медеуском районе по улицам Шевченко и Курмангазы будет затруднено движение, передает Zakon.kz.
С 5 по 7 марта работы по промывке и очистке инженерных сетей канализации будут проводиться в Медеуском районе. В указанные дни будет затруднено движение по улицам Шевченко и Курмангазы – от проспекта Достык до улицы Сейфуллина.ГКП «Алматы су»

Работы будут проводиться с привлечением спецтехники.

Данные работы необходимы для бесперебойного отвода стоков. Ежегодно в городе осуществляется промывка и прочистка более 1 тыс. км сетей канализации и 70 тыс. канализационных колодцев.ГКП «Алматы су»

В коммунальном предприятии горожан попросили «с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее корректировать маршруты по указанному участку дороги».

Динара Халдарова
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