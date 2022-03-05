Двухлетний ребенок погиб под колесами поезда в Жамбылской области

Ребенок выбежал на железнодорожные пути и попал под проходящий поезд.

Трагедия произошла 4 марта 2022 года в 17:52 на станции Малдыбай Жамбылской области. В момент трагедии ребенок находился в опасной зоне без присмотра взрослых. АО «НК «Қазақстан темір жолы»

По предварительным данным, семья ребенка проживает недалеко от железной дороги.