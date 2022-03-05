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14:36 05.03.2022

Двухлетний ребенок погиб под колесами поезда в Жамбылской области

железная дорога Фото: pxhere
Как сообщили в АО НК «Қазақстан темір жолы», в момент трагедии двухлетний ребенок один находился на железнодорожных путях, передает Zakon.kz.

Ребенок выбежал на железнодорожные пути и попал под проходящий поезд.

Трагедия произошла 4 марта 2022 года в 17:52 на станции Малдыбай Жамбылской области. В момент трагедии ребенок находился в опасной зоне без присмотра взрослых. АО «НК «Қазақстан темір жолы»

По предварительным данным, семья ребенка проживает недалеко от железной дороги.

Анастасия Стативкина
Жамбылская область
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