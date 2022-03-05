14:36 05.03.2022
Двухлетний ребенок погиб под колесами поезда в Жамбылской области
Фото: pxhere
Как сообщили в АО НК «Қазақстан темір жолы», в момент трагедии двухлетний ребенок один находился на железнодорожных путях, передает Zakon.kz.
Ребенок выбежал на железнодорожные пути и попал под проходящий поезд.
Трагедия произошла 4 марта 2022 года в 17:52 на станции Малдыбай Жамбылской области. В момент трагедии ребенок находился в опасной зоне без присмотра взрослых. АО «НК «Қазақстан темір жолы»
По предварительным данным, семья ребенка проживает недалеко от железной дороги.