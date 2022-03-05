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14:54 05.03.2022

Асхат Оралов встретился с пострадавшими предпринимателями в Алматы

встреча Фото: AMANAT
Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов во второй день рабочей поездки в Алматы встретился с представителями малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период январских событий, а также обсудил дальнейшие приоритеты работы с активистами молодежного крыла партии.

Так, в ходе встречи алматинские предприниматели рассказали Асхату Оралову о ситуации по восстановлению объектов и существующих проблемных вопросах.

беспорядки

Фото: AMANAT

По поручению председателя партии, президента Касым-Жомарта Токаева принимаются меры по восстановлению объектов и возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. По информации местных властей, в Алматы выплаты получили свыше 1 тыс. предпринимателей на сумму 3,7 млрд тенге. Это субъекты сферы торговли, общепита, логистики, СМИ и других. До 10 марта планируется рассмотреть еще свыше 200 обращений, таким образом будут удовлетворены 90% заявок, – сказал Асхат Оралов по итогам встречи.

По словам исполнительного секретаря партии AMANAT, сегодня в стране свыше 1,4 млн предпринимателей, которые создают рабочие места для почти 40% населения. Конкретно в Алматы действуют более 200 тыс. субъектов МСБ. Поэтому вопросы развития и поддержки предпринимательства всегда будут в приоритете партии AMANAT.

беспорядки

Фото: AMANAT

беспорядки

Фото: AMANAT

В этот же день Асхат Оралов встретился с активистами молодежного крыла партии.

встреча

Фото: AMANAT

На этапе партийной трансформации Jas Otan должен как никогда усилить работу по решению проблем молодежи на местах, объединяя и формируя повестку. На данный момент партией ведется комплексный анализ по определению проблемных вопросов молодежи, в том числе категории NEET. По итогам этой работы будет разработана новая молодежная программа, которая будет принята на форуме Jas Otan, – отметил Асхат Оралов.

встреча

Фото: AMANAT

Анастасия Московчук
Оралов Асхат AMANAT Алматы
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