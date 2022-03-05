Неизвестный «заминировал» школу в Атырау

В письме говорилось, что в школе заложена бомба, пишет портал «Мой город».

Прибывшие полицейские эвакуировали 1300 учащихся и работников школы. В здании взрывное устройство обнаружено не было. Сейчас полицейские разыскивают лжетеррориста.