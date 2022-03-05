17:28 05.03.2022
Неизвестный «заминировал» школу в Атырау
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
5 марта, около 9 часов утра на пульт «102» департамента полиции Атырауской области позвонил директор одной из городских школ и сообщил о пришедшем на электронный адрес заведения письме, передает Zakon.kz.
В письме говорилось, что в школе заложена бомба, пишет портал «Мой город».
Прибывшие полицейские эвакуировали 1300 учащихся и работников школы. В здании взрывное устройство обнаружено не было. Сейчас полицейские разыскивают лжетеррориста.