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19:06 05.03.2022

Заместитель акима Павлодарской области подал в отставку

Подал в отставку Фото: Instagram/shayakhmetov.saken
Заместитель акима Павлодарской области Сакен Шаяхметов освобожден от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.

На основании поданного заявления Сакен Шаяхметов покинул должность заместителя акима области, говорится в Telegram-канале пресс-службы акимата области.

Он курировал вопросы промышленности, инновационно-индустриального развития, предпринимательства и цифровизации.

В должности заместителя главы региона трудился с 20 февраля 2020 года.

Константин Вноровский
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