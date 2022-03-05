19:06 05.03.2022
Заместитель акима Павлодарской области подал в отставку
Фото: Instagram/shayakhmetov.saken
Заместитель акима Павлодарской области Сакен Шаяхметов освобожден от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.
На основании поданного заявления Сакен Шаяхметов покинул должность заместителя акима области, говорится в Telegram-канале пресс-службы акимата области.
Он курировал вопросы промышленности, инновационно-индустриального развития, предпринимательства и цифровизации.
В должности заместителя главы региона трудился с 20 февраля 2020 года.