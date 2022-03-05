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22:52 05.03.2022

Полиция Нур-Султана обратилась к жителям столицы

Обращение к жителям Нур-Султана Фото: Zakon.kz
В столице идет дождь, с переходом в мокрый снег и понижением температуры. В связи с ухудшением погодных условий полицейские просят водителей быть предельно внимательными, сообщает Zakon.kz.

Водителей просят строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских. Также рекомендуется воздержаться от дальних поездок за пределы города. При возможности использовать альтернативный вид транспорта.

С утра на территории столицы зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, где пострадал один человек.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать световозвращающие элементы, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги. Начальник Управления административной полиции ДП города Нур-Султана Елжан Чупеков
Константин Вноровский
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