Полиция Нур-Султана обратилась к жителям столицы

Водителей просят строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования патрульных полицейских. Также рекомендуется воздержаться от дальних поездок за пределы города. При возможности использовать альтернативный вид транспорта.

С утра на территории столицы зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие, где пострадал один человек.