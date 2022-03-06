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16:44 06.03.2022

НАТО не станет участником конфликта в Украине – Борис Джонсон

НАТО не будет участвовать, Украина Фото: Instagram/borisjohnsonuk
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что происходящее в Украине — не конфликт НАТО и не станет им, сообщает Zakon.kz.

В статье для газеты The New York Times он отметил, что ни одна из стран НАТО не направляла в Украину боевые подразделения.

Вместе с тем он отметил, что государства НАТО не испытывают враждебности в отношении граждан России и «не имеют желания» ставить под сомнение «величие страны и мировой державы».

Борис Джонсон также добавил, что Россия «обладает превосходящей мощью».

Ранее, также 6 марта, британский премьер-министр представил план действий по Украине и предложил международному сообществу к нему присоединиться.

Документ состоит из шести пунктов и предполагает мобилизацию международной гуманитарной коалиции для поддержки Украины, предоставление Киеву помощи в защите территории, максимально возможное давление на Москву, предотвращение «ползучей нормализации» действий России в Украине, поиск дипломатических путей деэскалации, но только при условии полного участия «легитимного украинского правительства».

Константин Вноровский
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