НАТО не станет участником конфликта в Украине – Борис Джонсон
В статье для газеты The New York Times он отметил, что ни одна из стран НАТО не направляла в Украину боевые подразделения.
Вместе с тем он отметил, что государства НАТО не испытывают враждебности в отношении граждан России и «не имеют желания» ставить под сомнение «величие страны и мировой державы».
Борис Джонсон также добавил, что Россия «обладает превосходящей мощью».
Ранее, также 6 марта, британский премьер-министр представил план действий по Украине и предложил международному сообществу к нему присоединиться.
Документ состоит из шести пунктов и предполагает мобилизацию международной гуманитарной коалиции для поддержки Украины, предоставление Киеву помощи в защите территории, максимально возможное давление на Москву, предотвращение «ползучей нормализации» действий России в Украине, поиск дипломатических путей деэскалации, но только при условии полного участия «легитимного украинского правительства».