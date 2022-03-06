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21:40 06.03.2022

Вирусолог оценил риск тяжелого течения «Омикрон-штамма» у привитых

Вакцинированные переносят Омикрон Фото: pixabay
Вакцинация от COVID-19 значительно уменьшила вероятность тяжелого течения заболевания, теперь его можно сравнить с опасностью тяжело перенести грипп, считают специалисты, сообщает Zakon.kz.

В интервью ТАСС директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов рассказал, что риски у вакцинированных заболеть тяжело при заражении «Омикроном» примерно такие же, как и для сезонного гриппа.

Однако, по его словам, это относится только к тем, кто привился и ревакцинировался – для непривитых риски все еще остаются значительно высокими.

В частности, он подчеркнул, что иммунитет к «Дельте» оказывается менее эффективным против «Омикрона» и наоборот.

Таким образом, возникает опасность, что человек в течение относительно короткого времени может переболеть как одним штаммом, так и другим.

Прививка также не гарантирует стопроцентной защиты от инфицирования, напомнил он, но она «не приводит к ослаблению организма и вызывает более сильный и стойкий иммунный ответ».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом

Константин Вноровский
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