Полтонны незаконно выловленной рыбы изъяли в Туркестанской области

Данные факты зарегистрированы по ст. 335 УК РК «Незаконный вылов рыбных ресурсов, других водных животных или растений». У браконьеров изъято три электроудочки, свыше 1500 м «китайских сетей», восемь лодок, шесть вил (острага) для рыбной ловли и более 500 кг незаконно выловленной рыбы. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Кроме того, инспекторы природоохранной полиции МПС Жетысайского РОП совместно с сотрудниками рыбоохранной инспекции установили пять жителей, совершивших административные правонарушения по ст. 383 КоАП «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных». В отношении нарушителей, причинивших вред природе, наложены административные штрафы в размере пяти МРП. У браконьеров изъято пять штук вил (острага), использование которых запрещено. Пресс-служба ДП Туркестанской области