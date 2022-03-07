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Законодательство РК
09:51 07.03.2022

Полтонны незаконно выловленной рыбы изъяли в Туркестанской области

рыбалка Фото: pixabay
С начала года полицейские выявили шесть фактов незаконной добычи рыбы, передает Zakon.kz.

Данные факты зарегистрированы по ст. 335 УК РК «Незаконный вылов рыбных ресурсов, других водных животных или растений». У браконьеров изъято три электроудочки, свыше 1500 м «китайских сетей», восемь лодок, шесть вил (острага) для рыбной ловли и более 500 кг незаконно выловленной рыбы. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Кроме того, инспекторы природоохранной полиции МПС Жетысайского РОП совместно с сотрудниками рыбоохранной инспекции установили пять жителей, совершивших административные правонарушения по ст. 383 КоАП «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных». В отношении нарушителей, причинивших вред природе, наложены административные штрафы в размере пяти МРП. У браконьеров изъято пять штук вил (острага), использование которых запрещено. Пресс-служба ДП Туркестанской области

 

Елена Беляева
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