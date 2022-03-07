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Законодательство РК
11:11 07.03.2022

Акт вандализма в Парке 28 панфиловцев – задержаны подозреваемые

алматы, парк 28 панфиловцев, вандализм, подозреваемые, задержание Фото: Zakon.kz
В Алматы в конце прошлой недели в Парке 28 панфиловцев неизвестные повредили мемориальные памятники на Аллее героев, а также разбили гранитную плитку. Полицейские задержали подозреваемых, передает Zakon.kz.

Заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов напомнил, что заявление о краже двух букв и 13 табличек с тумбы Аллеи героев в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев поступило 4 марта.

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Уголовные дела зарегистрированы в ЕРДР по ст. 188 ч. 3 УК РК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» и по ст. 294 УК РК «Вандализм». Была создана специальная следственно-оперативная группа.Рустам Абдрахманов

Похитители были установлены сразу же.

Также в кратчайшие сроки удалось установить автомашину, на которой они передвигались. Подозреваемых трое (1996 и 1997 годов рождения). Они – жители одного из поселков Енбекшиказахского района Алматинской области. Злоумышленники задержаны и взяты под стражу.Рустам Абдрахманов

Как отметил замначальника ДП Алматы по следственной работе, задержанные признались, что украли чугунные таблички и буквы из латуни для того, чтобы продать в пункт приема.

Оперативным путем мы отследили маршрут сбыта похищенного имущества и установили еще трех фигурантов, причастных к скупке краденого. Они тоже являются жителями этого же села. Конечная точка – пункт приема металла по улице Бекмаханова в Турксибском районе Алматы. Буквы и таблички с Аллеи героев готовили на сплав.Рустам Абдрахманов

Вещественные доказательства, общий вес которых составил 44,5 кг латуни, изъяты.

В отношении скупщиков в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по ст. 196 ч. 1 УК РК. Они тоже водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы.Рустам Абдрахманов

Производство досудебного расследования поручено следователям УП Медеуского района.

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