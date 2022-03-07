Как тревога меняет восприятие вкуса, объяснил врач

В интервью радио Sputnik специалист отметил, что сначала коронавирусная инфекция, теперь ситуация в Украине создают напряжение.

Эмоционально лабильные люди могут болезненно на это реагировать. Психосоматика абсолютно точно бьет по сосочковому слою языка. У людей, которые излишне тревожны, часто волнуются, начинает жечь язык. Владимир Зайцев

По его словам, «жжение – это прямой фактор того, что слизистая реагирует на эмоциональное состояние, и происходит вкусовая инверсия – изменение вкусовых ощущений».

Вкусовая чувствительность может снизиться, то есть человек не будет так остро воспринимать вкусы, либо будет ощущать вкусы по-другому. Например, вкус огурца будет ощущаться с добавками яблока. Владимир Зайцев

Врач отметил, что к изменению вкусовых ощущений также могут привести вредные привычки и неправильный образ жизни.

Курение, крепкие алкогольные напитки, суррогатный алкоголь разрушают сосочковый слой языка, это не может пройти незамеченным. В плане питания постоянное употребление фастфуда, изобилующего вкусовыми добавками, сладкие газированные напитки в больших количествах негативно влияют на сосочковый слой и могут приводить к инверсии вкусов. Владимир Зайцев

Если изменение вкусовых ощущений провоцируют еда или питье, а затем вкусы восстанавливаются, значит, стоить обратить внимание на свой рацион. Если же вкусовые ощущения начали меняться и не восстанавливаются, нужно обратиться к ЛОР-врачу.

Если у человека нет вредных привычек, и он соблюдает принципы правильного питания, изменение вкусовых ощущений всегда должно настораживать, лучше сразу обратиться к ЛОР-врачу. Вкусовая инверсия может даже указывать на предраковое состояние. Владимир Зайцев

Также, по словам ЛОР-врача, причиной повреждения вкусовых сосочков и изменения вкуса могут стать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Например, гастрит или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), когда кислота из желудка попадает на язык и наносит вред его рецепторам.

Наконец, к подобным нарушениям приводит сахарный диабет – при нем язык становится сухим (синдром сухого рта), что также отрицательно влияет на состояние вкусовых сосочков. Владимир Зайцев