Казахстанские звезды рассказали, как ужиться с соседом в съемной квартире

Актер Аскар Ильясов громко заявил о себе около 6 лет назад. Выпускник российского Театрального института имени Щукина успел поработать и в российских, и в казахстанских проектах (телесериал «Золотая орда», «Ярды», «Бизнесмены», «Станция судьбы»).

Свое жилье у меня есть, мы с папой построили дом в столице Казахстана, откуда я родом, но темп жизни и работы такой, что не получается все время проводить в одном городе, поэтому приходится арендовать, искать квартиры. Но мне нравится, не тяжело, хотя, в последние 3 года только так и живу, как квартирант. Приходилось раньше делиться одной жилплощадью с кем-то. Сейчас понимаю, что это самое романтичное время было, я ностальгирую по тому времени. Хотел бы я сейчас повторить это? Нет! Но воспоминания о том периоде остались приятные. Актер Аскар Ильясов

Как опытный квартирант, Аскар Ильясов советует с самой первой минуты договориться с сожителем о разделении пространства, выстроить личные границы и не нарушать их.

Популярный казахстанский актер Жан Байжанбаев («Рэкетир», «Бизнес по-казахски», «Квартиранты») никогда не оказывался в роли квартиранта, но исходя из своего жизненного опыта дает важный совет – в любой ситуации оставаться человеком.

Квартиру я не снимал никогда, к счастью, не приходилось, так как я – коренной алматинец, а во время командировок, съемок в других городах жил всегда в гостиницах. Во взаимоотношениях как у сватов. У всех свои сложности, на то мы и люди, что есть отношения, не так все просто решается. Но главное прийти к консенсусу и ко взаимопониманию. Актер Жан Байжанбаев

Актрисе Айым Сеитметовой также повезло – сначала она жила в родительском доме, а сейчас в семейном гнездышке с мужем. Но хорошо понимает, каким качеством стоило бы запастись квартирантам.

Думаю, нужно терпение. Разные бывают арендодатели, разные квартиранты, главное, чтобы попадались хорошие люди. На первый взгляд все может быть классно, а потом начинают происходить необъяснимые вещи, знаю это из рассказов знакомых. Я желаю всем избежать такого момента. Актриса Айым Сеитметова

Конечно, ужиться двум семьям, даже если они сватья, как в фильме «Квартиранты», не всегда просто. Да и двум чужим людям сложно удержаться от того, чтобы не лезть в «чужой монастырь» со своими правилами. Но из каждой ситуации важно извлечь правильные выводы и, возможно, перенять хорошие привычки сожителя по съемной квартире.